Один день на ярмарке "Soyuq əllər, isti ürəklər"
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Известный lifestyle блогер Нармин Кязымзаде опубликовала на своей странице в Instagram очень теплое и душевное видео, наполненное новогодним настроением из ярмарки "Soyuq əllər, isti ürəklər" организованной при поддержке фонда "Nargis".

Представялем вашему вниманию кадры: