https://news.day.az/popularblog/1519986.html Один день на ярмарке "Soyuq əllər, isti ürəklər" - ВИДЕО
Один день на ярмарке "Soyuq əllər, isti ürəklər" - ВИДЕО
Известный lifestyle блогер Нармин Кязымзаде опубликовала на своей странице в Instagram очень теплое и душевное видео, наполненное новогодним настроением из ярмарки "Soyuq əllər, isti ürəklər" организованной при поддержке фонда "Nargis".
Представялем вашему вниманию кадры:
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