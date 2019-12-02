30 ноября во Дворце Гейдара Алиева прошел зажигательный сольный концерт популярного российского исполнителя и автора песен Алексея Чумакова.

Как сообщает Day.Az, это был второй сольный концерт Чумакова в столице Азербайджана. Артист завоевал огромную любовь бакинской публики, которая на протяжении всего вечера подпевала ему и награждала Алексея оглушительными овациями.

Отметим, что впервые с сольным концертом в Баку А.Чумаков выступил в декабре 2018 года, представив во Дворце Гейдара Алиева концертную программу "Небо в твоих глазах". В том же году певец впервые принял участие в международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Звездным гостем фестиваля он стал и в 2019 году.

Н. Гасымова