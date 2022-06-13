https://news.day.az/showbiz/1470381.html Уилл Смит вернется на большие экраны
Уилл Смит вернется на большие экраны
Американский актер Уилл Смит вернется на большие экраны после скандала на церемонии вручения премии "Оскар" сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации таблоида, актер сыграет в продолжении фильма "Я - легенда". Он исполнит роль Роберта Невилла, борющегося за выживание и ищущего лекарство от зомби в постапокалиптическом Нью-Йорке.
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