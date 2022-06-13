Американский актер Уилл Смит вернется на большие экраны после скандала на церемонии вручения премии "Оскар" сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации таблоида, актер сыграет в продолжении фильма "Я - легенда". Он исполнит роль Роберта Невилла, борющегося за выживание и ищущего лекарство от зомби в постапокалиптическом Нью-Йорке.