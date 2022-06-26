В Москве прощаются с Юрием Шатуновым

Бывший солист группы "Ласковый май" умер 23 июня, артисту было 48 лет. По словам главного врача больницы в Домодедово, где пытались спасти музыканта, Юрия Шатунова доставили к медикам в состоянии клинической смерти. Медики сделали всё возможное, но спасти Юрия Шатунова не удалось, передает Day.Az со ссылкой на v1.ru.

Прощание с артистом проходит на Троекуровском кладбище.