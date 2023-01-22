Бейонсе выступила на открытии самого дорогого отеля в Дубае

Американская поп-дива Бейонсе выступила на открытии гостиницы Atlantis The Royal в Дубае. Это первый концерт певицы с 2018 года. За 70 минут на сцене Бейонсе сменила три платья: розовое от украинского бренда Frolov, красное от ливанского дизайнера Nicolas Jebran и желтое от дубайского бренда Atelier Zuhra. На красной дорожке перед концертом Бейонсе появилась в золотистом платье Dolce&Gabbana, передает Day.Az со ссылкой на kp.ua.

Бейонсе исполнила свои главные хиты Crazy in Love, Spirit и Drunk in Love. Во время трека Brown Skin Girl на сцену вышла ее 11-летняя дочь Блю Айви Картер.

По данным TMZ, певица получила за свое выступление 24 миллиона долларов. Отель Atlantis The Royal - один из самых дорогих дубайских комплексов. На его открытии присутствовали британский певец Лиам Пэйн, супруг Бейонсе Джей Зи, австралийская актриса Ребел Уилсон, американская модель Оливия Калпо, звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк, а также российские певицы Нюша и Клава Кока.

Гостям запретили снимать выступление Бейонсе, предварительно попросив положить телефоны в прозрачные пакеты. Однако несколько видео с выступления все же появились в сети.