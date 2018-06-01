В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус: много пострадавших - ПОДРОБНОСТИ

1 июня 2018 13:29

На автомагистрали Баку-Газах перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Атбулаг Гаджигабульского района. Сообщается, что многоместный пассажирский автобус перевернулся после столкновения с грузовым автомобилем марки "КамАЗ". 

По предварительным данным, в результате ДТП пострадало множество человек. По данным Lent.az, автобус марки "Setra" направлялся из Грузии в Баку. Перевернувшись, автобус вновь стал на колеса; водитель погиб.

На место происшествия направлены полиция и бригады скорой помощи.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az