В Азербайджане перевернулся пассажирский автобус: много пострадавших - ПОДРОБНОСТИ
1 июня 2018 13:29 602
На автомагистрали Баку-Газах перевернулся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Атбулаг Гаджигабульского района. Сообщается, что многоместный пассажирский автобус перевернулся после столкновения с грузовым автомобилем марки "КамАЗ".
По предварительным данным, в результате ДТП пострадало множество человек. По данным Lent.az, автобус марки "Setra" направлялся из Грузии в Баку. Перевернувшись, автобус вновь стал на колеса; водитель погиб.
На место происшествия направлены полиция и бригады скорой помощи.
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