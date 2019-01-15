В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа

15 января 2019 20:57

В Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Завтра с 09:00 до завершения ремонтных работ в связи заменой части газопровода, не пригодного к эксплуатации, новым полиэтиленовым газопроводом диаметров 400 миллиметров, частично в поселках А.Асланова, НЗС и на улицах К.Керимова, Д.Сафарова, М.Давуда в Хатаинском районе будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

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