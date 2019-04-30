Сегодня в Академии Службы государственной безопасности (СГБ) имени Гейдара Алиева прошел интерактивный семинар "Роль социальных сетей в жизни молодежи: положительные и отрицательные стороны", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Семинар был нацелен на выполнение поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева по воспитанию молодежи в духе патриотизма, преданности государственности, сохранения духовно-нравственного наследия, а также по развитию культуры толерантности и общественного просвещения.

Выступая на первом интерактивном семинаре на указанную тему, организованном для учащихся 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ Баку, замначальника Академии Эльшад Насиров отметил, что государство вкладывает большие инвестиции развитие современных технологий: "Однако развитие этой области отнюдь не всегда обходится без проблем. Так, упрощается получение опасной для нас информации. Жертвами этой информации обычно бывают дети и молодежь. Поэтому, чтобы пресечь подобные случаи, необходимо использовать только положительные особенности интернета и социальных сетей".

Отметим, что в семинаре участвовали сотрудники СГБ, специалисты Академии, учащиеся 23 средних школ Наримановского района Баку.