Азербайджанских дзюдоистов в последний момент спасли от страшной смерти
Азербайджанских дзюдоистов, которые должны были выступить в международном соревновании в Атырау (Казахстан), спасли от обморожения.
Полицейские при патрулировании трассы Атырау-Астрахань в районе села Исатай заметили сломанный автобус с юными спортсменами из Азербайджана.
В обнаруженном вовремя автобусе находились 16 детей и трое взрослых, включая водителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на Mgorod.kz, азербайджанцев доставили в районный отдел полиции, где накормили горячей едой и напоили чаем.
Позже полицейские организовали юным дзюдоистам из Азербайджана автобус до самого Атырау.
Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, сломанный азербайджанский микроавтобус подготовят к отбытию.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре