Азербайджанских дзюдоистов, которые должны были выступить в международном соревновании в Атырау (Казахстан), спасли от обморожения.

Полицейские при патрулировании трассы Атырау-Астрахань в районе села Исатай заметили сломанный автобус с юными спортсменами из Азербайджана.

В обнаруженном вовремя автобусе находились 16 детей и трое взрослых, включая водителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mgorod.kz, азербайджанцев доставили в районный отдел полиции, где накормили горячей едой и напоили чаем.

Позже полицейские организовали юным дзюдоистам из Азербайджана автобус до самого Атырау.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, сломанный азербайджанский микроавтобус подготовят к отбытию.