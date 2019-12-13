https://news.day.az/society/1184916.html Тяжелое ДТП в Имишли, есть погибший
Тяжелое ДТП в Имишли, есть погибший
В Имишли произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.
В результате столкновения автомобилей марки "ГАЗель" и "ВАЗ-2106" на дроньше на месте погиб водитель "Жигулей" Эмин Аллахверди оглу. Госпитализирован его пассажир - житель Бейлагана Алиев Байрам Гасан оглу 1981 г.р.
Выясняются обстоятельства ДТП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре