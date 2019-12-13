В Имишли произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.

В результате столкновения автомобилей марки "ГАЗель" и "ВАЗ-2106" на дроньше на месте погиб водитель "Жигулей" Эмин Аллахверди оглу. Госпитализирован его пассажир - житель Бейлагана Алиев Байрам Гасан оглу 1981 г.р.  

Выясняются обстоятельства ДТП.  

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