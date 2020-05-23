Массовые празднования лишь увеличат число инфицированных коронавирусом

Если не соблюдать установленные правила, массово отмечать праздник, ходить в гости, то, безусловно, увеличится число инфицированных, сказал в субботу Trend глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в рамках борьбы с коронавирусом Азербайджан достиг определенных успехов, но, к сожалению, смягчение режима карантина в этот период сопровождается снижением чувства ответственности граждан.

По словам депутата, в последнее время наблюдается рост заражения: "Это должно заставить призадуматься каждого. Одной из пагубных тенденций являются такие призывы в социальных сетях, как "эпидемии коронавируса нет, это политическая игра, бояться не нужно". Подобные действия имеют опасные последствия, снижая бдительность людей и повышая риск инфицирования. Считаю, что с этим необходимо бороться, предпринимать просветительские меры, осуждать и обсуждать этот вопрос на уровне законодательства. Необходимо подумать об административном или уголовном наказании людей за распространение подобной лживой информации. Другой вопрос связан с призывами людей встретиться в праздничные дни, что то же неправильно. Граждане должны понимать, что государство делает все для защиты их здоровья. Не следует забывать, что пока ни одной стране не удалось победить коронавирус, и до тех пор, пока не разработана вакцина, необходимо соблюдать установленные требования".