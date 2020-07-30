Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предприятия общественного питания

В целях обеспечение пищевой безопасности в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в нашей стране, защиты прав и здоровья потребителей Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает регулярные мониторинги в предприятиях общественного питания в Баку и регионах республики.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, на местах изучается ситуация в связи с соблюдением особого карантинного режима и методических указаний Агентства в субъектах предпринимательства, работающих в пищевом секторе. Помимо этого в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих правила, принимаются административные меры.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана № 237 от шестого июля 2020 года, учитывая прямое влияние скученности людей на интенсивность распространения заболевания в период пандемии, прием посетителей в предприятиях общественного питания должен быть сокращен вдвое. В то же время расстояние между посетителями при приеме пищи за одним столом не должно быть менее одного метра, а между столами - не менее двух метров.

В Агентстве особо отметили, что на видном месте у входа в предприятия общественного питания должны быть установлены доски с указанием общей площади мест для приема пищи, общего числа сидячих мест, расстояния между столами.

Если в ходе мониторингов сотрудников АПБ выявляются предприятия, не соблюдающие это правило, то в их отношении принимаются предусмотренные законодательством административные меры.

Агентство пищевой безопасности вновь призывает субъекты предпринимательства и потребителей строго соблюдать требования карантинного режима для защиты здоровья как своего, так и окружающих людей.