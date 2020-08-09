Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом

Решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана пляжи открыты для посещения граждан с 5 августа в рамках правил, установленных в соответствии с требованиями особого карантинного режима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пляжи, одно из самых посещаемых гражданами мест летом, последние два дня переполнены. Это увеличивает риск заражения коронавирусом.

Заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов сказал, что совместно с районными исполнительными властями был проведен осмотр всех пляжей столицы. Проанализирована ситуация на пляжах, предприняты шаги по улучшению инфраструктуры на этих территориях. Самым важным вопросом на каждом пляже является сохранение социальной дистанции в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией, обеспечение территории дезинфицирующими растворами. Кроме того, на территории пляжей установлены специальные предупреждающие доски. На досках приводятся правила, которые необходимо соблюдать на пляже. В целях сохранения социальной дистанции места отдыха населения отмечены специальными знаками.

По его словам, одним из самых болезненных вопросов здесь является чистота. В связи с этим в усиленном режиме работают сотрудники исполнительной власти и подведомственных органов. Все сотрудники проделывают большую работу для сохранения чистоты и вывоза мусора. В плане чистоты пляжи на самом высоком уровне, в связи с этим никаких проблем нет.

Завотделом отметил, что портал cimerlik.az действует с целью регулирования количества посетителей пляжей. Там отражены цифры вместимости каждого пляжа. Перед выходом на пляж гражданам рекомендуется посетить портал, чтобы узнать о ситуации по заполненности пляжей и выбрать пляжи с низкой плотностью людей.

Цель - сделать так, чтобы граждане не столкнулись с плотностью на пляжах, и минимизировать риск заражения.

"Вот уже два дня как на пляжах наблюдается плотность людей, что вызывает справедливые опасения. Просьба гражданам воздержаться от шагов, которые могут усугубить текущую ситуацию, и перед тем, как прийти на пляж, зайти на портал и выбрать менее людные пляжи", - сказал Иманов.

Волонтеры "Службы ASAN" работают на входе и выходе каждого пляжа. Они проводят учет всех, кто заходит на пляжи. В результате на портале автоматически размещается количество посетителей пляжей и число свободных мест. Волонтеры также информируют население и обращают их внимание на необходимость соблюдения правил.

Безопасность на пляже контролируют сотрудники МВД. Они также принимают активное участие в регулировании количества посетителей. То есть волонтеры ASAN и сотрудники МВД работают согласованно.

Житель Баку Бахрам Абдуллаев, отдыхающий на одном из пляжей столицы, говорит, что он и его семья приехали сюда впервые после того, как разрешили посещать пляжи. Он сказал, что считает удовлетворительной инфраструктуру пляжа, осуществление общественного контроля, работу спасателей и доволен организацией.

Волонтер "Службы ASAN" Анар Акберов сказал, что волонтеры ASAN контролируют входы и выходы пляжей и стараются регулировать количество посетителей в соответствии с квотой.

"По достижении лимита вход закрывается и гражданам вход не разрешается. После этого создаются условия для входа граждан в количестве тех, кто покинул пляж. Работа волонтеров на этом не заканчивается. Так, волонтеры используют громкоговорители на пляже, чтобы призывать население соблюдать правила, и информируют их", - сказал Акберов.