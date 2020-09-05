Новое место для отдыха в Баку - Бульвар у озера Беюкшор

Озеро Беюкшор, некогда считавшееся зоной экологического бедствия, теперь стало одним из излюбленных мест отдыха жителей Баку.

В результате проведенных на территории работ по очистке территория озера приобрела совершенно новый вид.

В парке и на бульваре вокруг озера созданы все условия для отдыха граждан.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии Беюкшорского озера, бульвара и парка.