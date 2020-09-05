https://news.day.az/society/1268303.html Новое место для отдыха в Баку - Бульвар у озера Беюкшор - ФОТО
Новое место для отдыха в Баку - Бульвар у озера Беюкшор - ФОТО
Озеро Беюкшор, некогда считавшееся зоной экологического бедствия, теперь стало одним из излюбленных мест отдыха жителей Баку.
В результате проведенных на территории работ по очистке территория озера приобрела совершенно новый вид.
В парке и на бульваре вокруг озера созданы все условия для отдыха граждан.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии Беюкшорского озера, бульвара и парка.
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