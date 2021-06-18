https://news.day.az/society/1353734.html Будет ли работать общественный транспорт в воскресенье?
Будет ли работать общественный транспорт в воскресенье?
В соответствии с соответствующим постановлением Кабинета Министров о дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня будет приостановлена перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутным линиям.
Об этом АПА сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, передает Day.Az.
Отмечено, что в воскресенье - 20 июня перевозка пассажиров по регулярным маршрутным линиям в городе Баку будут осуществляться в обычном режиме.
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