Как будут проходить занятия в учебных заведениях?

Организация учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в 2021/2022 учебном году в традиционной форме будет регулироваться постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 259 от 10 сентября 2021 года "О ряде вопросов, связанных с организацией учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике, в 2021/2022 учебном году".

Как сообщает Day.Az, это отражено во "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Согласно правилам, решение о приостановлении и возобновлении учебного и учебно-воспитательного процесса, проводимого в традиционной форме в образовательных учреждениях, функционирующих на всей территории Азербайджанской Республики или в отдельных административно - территориальных единицах в период особого карантинного режима, принимается Министерством образования на основании соответствующего заключения главного государственного санитарного врача Азербайджанской Республики или центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.