В CinemaPlus показали фильм "Не время умирать" о Джеймсе Бонде - ФОТО - ВИДЕО
В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall, прошла презентация шпионского фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде, сообщили Trend Life в CinemaPlus, передает Day.Az.
На мероприятии фанатов Джеймса Бонда ждал ряд сюрпризов - зал кинотеатра был оформлен в стилистике шпионского фильма, гостей встречал молодой человек в образе агента 007. А концерт камерного оркестра "Avanqard", исполнившего песни из знаменитых фильмов, в том числе и саундтреки фильмов о Джеймсе Бонде, придал мероприятию особую атмосферу.
Герой вечера, воплотивший образ Джеймса Бонда, активно фотографировался с гостями премьерного показа и даже снялся в небольшом видеоролике.
Отметим, что режиссером фильма "Не время умирать" является Кэри Фукунага. В главных ролях снялись Дэниел Крейг, Ана де Армас, Леа Сейду и другие.
В фильме рассказывается о том, как Джеймс Бонд ушел из разведки и ведет спокойную жизнь на Ямайке. Но все меняется, когда старый друг ФБР Феликс Лейтер просит о помощи. Бонд попадает в ловушку злодея, вооруженного опасным технологическим оружием.
Отметим, что CinemaPlus всегда готов радовать своих зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.
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