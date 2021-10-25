МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, до 27 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер, временами дожди, местами интенсивные, на некоторых горных реках кратковременные сели и наводнения.

В связи с ожидаемыми погодными условиями министерство обращается к населению с просьбой быть осторожными, строго соблюдать соответствующие правила безопасности и не выходить на улицу без крайней необходимости, чтобы избежать опасностей, вызванных сильным ветром.

Сообщается, что с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.