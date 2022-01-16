https://news.day.az/society/1427365.html В Загатальском районе произошел пожар в 5-комнатном доме
В Загатальском районе произошел пожар в 5-комнатном доме
В селе Даначы Загатальского района произошел пожар в 5-комнатном частном жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел сегодня вечером в одноэтажном пятикомнатном доме общей площадью 230 кв. м, принадлежащем жителю села Эльшану Нурулла оглу Исмаилову.
Для тушения огня на место происшествия привлечены личный состав и техника Загатальской районной части Государственной пожарной охраны МЧС. По предварительной информации, сгорела крыша дома. Пожар локализован, принимаются меры по тушению огня.
По факту проводится расследование.
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