В Загатальском районе произошел пожар в 5-комнатном доме

В селе Даначы Загатальского района произошел пожар в 5-комнатном частном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел сегодня вечером в одноэтажном пятикомнатном доме общей площадью 230 кв. м, принадлежащем жителю села Эльшану Нурулла оглу Исмаилову.

Для тушения огня на место происшествия привлечены личный состав и техника Загатальской районной части Государственной пожарной охраны МЧС. По предварительной информации, сгорела крыша дома. Пожар локализован, принимаются меры по тушению огня.

По факту проводится расследование.