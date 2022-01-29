МВД об отправке протокола на имя шехида

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало вопрос о направлении протокола на имя шехида Отечественной войны Инглаба Гадирбейли.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с этим в социальных сетях публикуются мнения различного содержания.

Было отмечено, что последняя доверенность на автомобиль с государственным регистрационным знаком 52-BG-172 была выдана на имя Инглаба Гадирбейли: "Поскольку эта доверенность не была аннулирована владельцем автомобиля, протокол был составлен на его имя".

"Попытка политизировать этот вопрос является традиционным поведением. Шехиды - наша гордость, попытки использовать их имя на политических платформах ошибочны", - говорится в сообщении.