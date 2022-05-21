Какой погоды ждать в воскресенье?
Обнародована погода на завтра.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем-19-23° тепла. В Баку ночью будет 13-15° тепла, днем 21-23° тепла.
Атмосферное давление снизится с 762 мм ртутного столба до 754 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром будет туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.
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