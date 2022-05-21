Какой погоды ждать в воскресенье?

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем-19-23° тепла. В Баку ночью будет 13-15° тепла, днем 21-23° тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм ртутного столба до 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.