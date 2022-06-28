https://news.day.az/society/1474463.html В Баку украли 340 кг вишни
В Баку украли 340 кг вишни
В 10-й отдел полиции Гарадагского РУП поступило заявление о краже 340 килограммов вишни, принадлежащей жителю Товуза Т.Ахмедлы, на рынке в поселке Локбатан.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи, житель Ширвана С.Гусейнов.
По версии следствия, 11 июня Гусейнов также украл 1 500 манатов, принадлежащие жителю Абшерона О.Мехтиеву, а в ночь на 27 июня - черешню на сумму 630 манатов, принадлежащую жителю Баку Г.Забидли.
По данному факту ведется расследование.
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