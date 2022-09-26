В каких случаях журналистов будут исключать из реестра медиа в Азербайджане? - СПИСОК
Стало известно, в каких случаях журналистов будут исключать из реестра медиа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в утвержденных Президентом Азербайджана "Правилах ведения реестра медиа".
Согласно Правилам, журналист исключается из реестра в следующих случаях:
- при наличии заявления самого журналиста;
- при выявлении несоответствия требованиям реестра медиа;
- при привлечении к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления;
- в случае смерти или объявления умершим или пропавшим без вести в соответствии со вступившим в законную силу решением суда;
- в случае выявления несоответствия публикуемой информации требованиям статьи 14 Закона трижды в течение года;
- в случае исключения из реестра субъекта медиа, где он работает, или субъекта медиа, с которым он работает на индивидуальной основе на основе авторских прав;
- при снятии с налогового учета или прекращении деятельности в индивидуальном порядке в рамках гражданско-правового договора на основе авторских прав.
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