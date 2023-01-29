Новые подробности о состоянии здоровья Васифа Тагиева, обезвредившего иранского террориста

Операция сотрудника службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева, который обезвредил террориста во время атаки на дипмиссию, прошла успешно, передает в воскресенье Day.Az.

Во время теракта в посольстве 27 января Васиф бросился на вооруженного террориста и нейтрализовал его. Он получил пулевые ранения в плечо и челюсть.

В соцсетях появилось фото Васифа Тагиева из больницы.