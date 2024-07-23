Отложено заседание суда над лицом, обвиняемым в убийстве членов своей семьи

Заседание суда по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи, отложено.

Как сообщает Day.Az, обвиняемый не был доставлен на заседание суда, которое планировалось провести в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

Судья заявила, что до учреждения, где содержится Ахмед Ахмедов, не дошло уведомление о его приводе в суд.

Затем было объявлено, что процесс отложен до 10 сентября в связи с выходом судейской коллегии в отпуск.

Отметим, что окончательное обвинение А.Ахмедову предъявлено по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана. На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и обвиняемый был помещен в Республиканскую психиатрическую больницу министерства здравоохранения Азербайджана.

По завершении досудебного производства по делу уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.

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