На упавшем самолете AZAL обнаружены множественные повреждения от внешних металлических предметов

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевший крушение возле Актау, получил множественные сквозные повреждения от инородных металлических объектов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы, опубликованном Министерством транспорта Казахстана.

"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций ВС. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в отчете.