https://news.day.az/society/1728414.html К сведению желающих купить льготное жилье в ипотеку Начался прием заявлений на льготную ипотеку. Как сообщает Day.Az, с 10:00 граждане могут подать заявки через платформу "Электронная ипотека и кредитные гарантии" (www.e-gov.az). Для этого требуется электронная подпись SİMA Token или Asan İmza. Ранее мы сообщали, сколько человек смогут приобрести ипотечное жилье в этом году.
К сведению желающих купить льготное жилье в ипотеку
Начался прием заявлений на льготную ипотеку.
Как сообщает Day.Az, с 10:00 граждане могут подать заявки через платформу "Электронная ипотека и кредитные гарантии" (www.e-gov.az). Для этого требуется электронная подпись SİMA Token или Asan İmza.
Ранее мы сообщали, сколько человек смогут приобрести ипотечное жилье в этом году.
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