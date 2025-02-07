К сведению желающих купить льготное жилье в ипотеку

Начался прием заявлений на льготную ипотеку.

Как сообщает Day.Az, с 10:00 граждане могут подать заявки через платформу "Электронная ипотека и кредитные гарантии" (www.e-gov.az). Для этого требуется электронная подпись SİMA Token или Asan İmza.

Ранее мы сообщали, сколько человек смогут приобрести ипотечное жилье в этом году.