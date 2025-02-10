https://news.day.az/society/1729239.html В Баку будут проведены работы по реконструкции парков и садов В Баку будут проведены работы по ремонту, благоустройству и реконструкции парков и садов, тротуаров, дворов. Как сообщает Day.Az в связи с этим ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", подведомственное ИВ города Баку, начало соответствующие работы.
В Баку будут проведены работы по реконструкции парков и садов
В Баку будут проведены работы по ремонту, благоустройству и реконструкции парков и садов, тротуаров, дворов.
Как сообщает Day.Az в связи с этим ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", подведомственное ИВ города Баку, начало соответствующие работы.
Организация приступила к разработке проектно-сметной документации по выполнению указанных работ.
Учреждение прогнозирует, что на реализацию этих работ будет потрачено 3 миллиона манатов.
Ранее мы сообщали, что в Карабахе создается новый национальный парк.
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