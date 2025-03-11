По какому графику будут курсировать поезда по Абшеронской кольцевой линии?

С 19 по 31 марта текущего года (праздничные дни) поезда по Абшеронской кольцевой железной дороге будут курсировать по графику нерабочего дня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Сообщается, что с 1 апреля поезда будут курсировать по графику рабочих дней.

Ранее мы сообщали, что по одному из железнодорожных маршрутов увеличивается количество рейсов.