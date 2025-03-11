https://news.day.az/society/1736178.html По какому графику будут курсировать поезда по Абшеронской кольцевой линии? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ С 19 по 31 марта текущего года (праздничные дни) поезда по Абшеронской кольцевой железной дороге будут курсировать по графику нерабочего дня. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Сообщается, что с 1 апреля поезда будут курсировать по графику рабочих дней.
По какому графику будут курсировать поезда по Абшеронской кольцевой линии? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
С 19 по 31 марта текущего года (праздничные дни) поезда по Абшеронской кольцевой железной дороге будут курсировать по графику нерабочего дня.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Сообщается, что с 1 апреля поезда будут курсировать по графику рабочих дней.
Ранее мы сообщали, что по одному из железнодорожных маршрутов увеличивается количество рейсов.
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