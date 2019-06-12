Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не заслуживает реванша с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом россиянин заявил в среду на пресс-конференции в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние три года он одержал только одну победу - в любительском боксе, - сказал Нурмагомедов. - Он постучал и сдался, умолял, чтобы я не убивал его. Тони Фергюсон у меня на очереди. А если ты ничего не выигрываешь - о чем можно говорить?"

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команды бойцов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а российского спортсмена - на девять месяцев, оштрафовав на $500 тыс.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Нурмагомедов является первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы. Следующий бой он проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

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