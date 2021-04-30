https://news.day.az/sport/1338610.html Месси принял решение остаться в «Барселоне»
Месси принял решение остаться в «Барселоне»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил остаться в клубе, утверждает испанский канал TVE, передает Day.Az.
Отец и агент форварда встретились с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, чтобы сообщить о решении футболиста.
Отмечается, что Месси попросил президента вложить средства в трансферы летом, чтобы команда могла побороться за победу в Лиге чемпионов.
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