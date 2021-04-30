Месси принял решение остаться в «Барселоне»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил остаться в клубе, утверждает испанский канал TVE, передает Day.Az.

Отец и агент форварда встретились с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, чтобы сообщить о решении футболиста.

Отмечается, что Месси попросил президента вложить средства в трансферы летом, чтобы команда могла побороться за победу в Лиге чемпионов.