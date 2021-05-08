Overtime на Day.Az! - анализ финала Лиги Европы

Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются финал Лиги Европы, матчи Барселона-Атлетико, Реал Мадрид-Севилья, Маченстер Сити-Челси.