https://news.day.az/sport/1341273.html Overtime на Day.Az! - анализ финала Лиги Европы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - анализ финала Лиги Европы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются финал Лиги Европы, матчи Барселона-Атлетико, Реал Мадрид-Севилья, Маченстер Сити-Челси.
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