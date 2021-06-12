Возобновлен матч Дания-Финляндия

Матч Дания - Финляндия возобновился после перерыва, связанного с госпитализацией полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, вместо Эриксена на поле вышел хавбек Матиас Йенсен.

Ранее полузащитника датчан Кристиана Эриксена увезли со стадиона на карете скорой помощи. Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы - 2020 был прерван.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). Начало - в 20:00 по бакинскому времени.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.