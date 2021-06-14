Евро-2020 в Баку как кость в горле проармянских российских журналистов

Чемпионат Европы по футболу набирает обороты, сыграны 7 матчей в четырёх группах. Несмотря на то, что прошло только три дня в турнире, Евро-2020 уже запомнился громкими событиями. Чего стоит одно только спасение жизни датского полузащитника Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце во время матча со сборной Финляндии. Футболиста чудом спасли медики с помощью массажа сердца. Настоящий триллер выдали сборные Нидерландов и Украины, где было забито 5 мячей, и в котором победу в конце матча вырвали "оранжевые".

Баку также принял свой первый матч на чемпионате Европы. На Бакинском Олимпийском стадионе состоялся матч с участием команд Уэльса и Швейцарии. Местным болельщикам удалось насладиться всласть футбольным исскусством таких звёзд мирового уровня как Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Джердан Шакири, Брель Эмболо и др. В упорном поединке победитель так и не был выявлен (1-1). Нашей столице ещё предстоит принять два матча в групповой стадии, а также один четвертьфинал.

К сожалению в преддверии, а теперь уже и во время турнира, наша страна столкнулась с нападками со стороны некоторых российских журналистов. Ранее был поднят шум по поводу отказа в аккредитации нескольким спортивным комментаторам, которые без согласования с азербайджанскими властями незаконно въехали на территорию Нагорного Карабаха.

Не стоит забывать как российские официальные лица лишили аккредитации на матчи Евро в России немецкого журналиста Роберта Кемпе. Поводом для отказа стала критика журналиста в адрес энергетической компании "Газпром" и УЕФА. В Союзе журналистов Германии резко осудили данное решение.

После того как официальная позиция Баку по этому вопросу была донесена до внимания мировой общественности, казалось, что обвинения в адрес Азербайджана сойдут на нет. Но не тут то было. После матча Уэльс-Швейцария были вброшены очередные "упреки" российских журналистов. Они выразили недовольство тем, что на стадионе в Баку было мало зрителей, мол играть было жарко. Ну и конечно же, не забыли упомянуть инцидент с комментатором "Матч ТВ" Нобелем Арустамяном, приписав ему политический характер.

Примечательно, что авторы антиазербайджанского материала, говоря о количестве болельщиков, посмотревших первый матч группы А, не соизволили упомянуть о том, как предстояли дела в других городах-хозяевах Евро-2020. Например, в матче открытия европейского первенства в Риме между Италией и Турцией на игру пришли посмотреть всего 12 916 человек. Хотя вместимость Олимпийского стадиона в Риме составляет аж 72 700 зрителей. Арена "Паркен" в Копенгагене рассчитана на более 38 тысяч человек, однако матч любимой команды со стадиона посмотрели в 3 раза меньше болельщиков. Национальный стадион Бухарест вмещает 55 600 зрителей, при этом игру первого тура созерцали немногим более 9 тысяч человек.

Налицо очередная предвзятость и дезинформация в отношении Азербайджана. Такого рода заказных материалов антирекламного характера наверняка будет ещё много. Кто стоит за этим и кому подыгрывают российские журналисты своими предубеждёнными материалами о Баку, догадаться не сложно. Что поделать: собаки лают, а караван идёт.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az