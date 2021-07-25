Токио-2020: Сегодня выступят еще 4 азербайджанских спортсмена

В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в третий день соревнований будут разыграны 18 комплектов медалей.

25 июля к борьбе присоединятся также 4 члена сборной Азербайджана. За медаль в этот день поборется дзюдоист Орхан Сафаров.

Гимнастка Марина Некрасова, стендовый стрелок Эмин Джафаров стартуют с этапа классификации. Боксер Джавид Челябиев также включится в борьбу сегодня.

25 июля

05:00. Спортивная Гимнастика, женщины, 1-е упражнение-Марина Некрасова

06:55. Спортивная гимнастика, женщины, 2-е упражнение -Марина Некрасова

10:10. Спортивная гимнастика, женщины, 3-е упражнение -Марина Некрасова

12:05. Спортивная гимнастика, женщины, 4-е упражнение -Марина Некрасова

15:20. Спортивная гимнастика, женщины, 5-е упражнение -Марина Некрасова

08:24. Бокс, мужчины. 1/16 финала. 63 кг Джавид Челябиев - Ярослав Харциз (Украина)

06:00. Дзюдо, мужчины. 1/16 финала. 66 кг Орхан Сафаров-Ерлан Серикжанов (Казахстан)

05:00. Стендовая стрельба. Мужчины. Этап классификации. Эмин Джафаров