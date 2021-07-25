Токио-2020: Сегодня выступят еще 4 азербайджанских спортсмена - РАСПИСАНИЕ
В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в третий день соревнований будут разыграны 18 комплектов медалей.
25 июля к борьбе присоединятся также 4 члена сборной Азербайджана. За медаль в этот день поборется дзюдоист Орхан Сафаров.
Гимнастка Марина Некрасова, стендовый стрелок Эмин Джафаров стартуют с этапа классификации. Боксер Джавид Челябиев также включится в борьбу сегодня.
25 июля
05:00. Спортивная Гимнастика, женщины, 1-е упражнение-Марина Некрасова
06:55. Спортивная гимнастика, женщины, 2-е упражнение -Марина Некрасова
10:10. Спортивная гимнастика, женщины, 3-е упражнение -Марина Некрасова
12:05. Спортивная гимнастика, женщины, 4-е упражнение -Марина Некрасова
15:20. Спортивная гимнастика, женщины, 5-е упражнение -Марина Некрасова
08:24. Бокс, мужчины. 1/16 финала. 63 кг Джавид Челябиев - Ярослав Харциз (Украина)
06:00. Дзюдо, мужчины. 1/16 финала. 66 кг Орхан Сафаров-Ерлан Серикжанов (Казахстан)
05:00. Стендовая стрельба. Мужчины. Этап классификации. Эмин Джафаров
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