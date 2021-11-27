Выступать в Национальной арене гимнастики в Баку - это нереально круто, сказала Trend участница Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, гимнастка из Казахстана Виталия Смотрикова, передает Day.Az.

"Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу - это чрезвычайно масштабное спортивное мероприятие. Счастлива быть участницей этих соревнований. Атмосфера в Национальной арене гимнастики в Баку хорошая, позитивная. Сами соревнования дадут мне большой опыт для продвижения в спорте, и я буду с еще большим рвением тренироваться, чтобы в будущим достичь хороших результатов", - отметила она.

Гимнастка сообщила, что команда Казахстана прилетела в Баку за два дня до старта соревнований, и этого времени спортсменам хватило, чтобы акклиматизироваться и подготовиться к соревнованиям.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.