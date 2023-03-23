Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Sportskeeda.

"Чемпионат Саудовской Аравии - это не АПЛ, я не собираюсь вам лгать. Но это лига, которая меня приятно удивила. Данный турнир в ближайшие годы может стать очень большой лигой, так как ее руководители хотят продолжать совершенствоваться", - сказал Роналду.