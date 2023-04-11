В Баку закрывается ряд дорог

Операционная компания "Baku City Circuit" продолжает строительно-монтажные работы на дорогах столицы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет с 28 по 30 апреля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении операционной компании "Baku City Circuit".

Согласно информации, в связи с проводимыми в рамках подготовки монтажными работами, сегодня с 23:00 участок улицы Самеда Вургуна от пересечения с проспектом Нефтяников до пересечения с улицей Зарифы Алиевой будет закрыт для движения транспорта.