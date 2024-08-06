Париж-2024: Сегодня выступят еще азербайджанских два борца
Сегодня еще два азербайджанских борца начнут выступление в летних Олимпийских играх в Париже.
Как передает Day.Az, самая титулованная представительница Азербайджана в женской борьбе (50 килограммов) Мария Стадник бросит вызов немецкой спортсменке Анастасии Блайвас. Борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 килограммов) встретится с армянским борцом Айком Мнацаканяном, представляющим Болгарию. Оба матча пройдут в стадии 1/8 финала.
Сегодня Сабах Шариати, который выступает в весовой категории 130 килограммов, сразится в поединке за бронзовую медаль.
Азербайджанская спортсменка Анна Скидан выступит в финальном этапе соревнований по метанию молота.
Отметим, что на данный момент у Азербайджана три медали. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Коцоев (100 килограммов) стали олимпийскими чемпионами, а боксер Альфонсо Домингес (92 килограмма) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, пройдя в финал.
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