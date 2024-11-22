https://news.day.az/sport/1709818.html Сафарли и Мамедова ждет еще один чемпионат Европы Вслед за чемпионатом Европы в Петроваце (Черногория) в международном шахматном календаре до конца года прописано еще одно континентальное первенство. Как сообщает İdman.biz, речь идет о чемпионате Европы по рапиду и блицу, который состоится 6-11 декабря в Скопье (Северная Македония). Уже известно, что в нем примут участие 157 шахматистов.
Сафарли и Мамедова ждет еще один чемпионат Европы
Вслед за чемпионатом Европы в Петроваце (Черногория) в международном шахматном календаре до конца года прописано еще одно континентальное первенство.
Как сообщает İdman.biz, речь идет о чемпионате Европы по рапиду и блицу, который состоится 6-11 декабря в Скопье (Северная Македония). Уже известно, что в нем примут участие 157 шахматистов.
Азербайджан будет представлен Рауфом Мамедовым, Эльтаджем Сафарли, Зауром Мамедовым и Нармин Мамедовой.
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