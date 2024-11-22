Сафарли и Мамедова ждет еще один чемпионат Европы

Вслед за чемпионатом Европы в Петроваце (Черногория) в международном шахматном календаре до конца года прописано еще одно континентальное первенство.

Как сообщает İdman.biz, речь идет о чемпионате Европы по рапиду и блицу, который состоится 6-11 декабря в Скопье (Северная Македония). Уже известно, что в нем примут участие 157 шахматистов.

Азербайджан будет представлен Рауфом Мамедовым, Эльтаджем Сафарли, Зауром Мамедовым и Нармин Мамедовой.