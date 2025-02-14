Юсифов принес Азербайджану первую медаль на "Большом шлеме"

Сегодня в Баку начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования на Национальной арене гимнастики собрали 258 спортсменов из 36-ти стран.

В первый день на татами вышли 12 азербайджанских дзюдоистов. Балабей Агаев, Ахмед Юсифов (оба 60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) борются за бронзу.

Схватки за бронзу

60 кг

Ахмед Юсифов победил Дильшода Халматова (Украина)

Балабей Агаев уступил Йорре Вестраэтен (Бельгия)

66 кг

Эльшан Асадов - Азизбек Ортиков (Узбекистан)

60 кг

Ахмед Юсифов победил Анваржона Ибрагимова (Узбекистан), однако в четвертьфинале уступил Таики Накамуре (Япония), отправившись в утешительный блок. Здесь он победил Эмиэля Ярига (Нидерланды), а в схватке за бронзу справился с Дильшодом Халматовым (Украина), выиграв медаль.

Балабей Агаев огорчил Мендсаихана Ньямсурена (Монголия), но в четвертьфинале проиграл Дильшоду Халматову (Украина), перейдя в блок утешения. На этой стадии он сломил сопротивление Максимилиана Хейдера, но в схватке за за бронзу уступил Йорре Верстраэтену (Бельгия).

Мурад Мурадлы выиграл у Тергельсара Мунхжаргала (Монголия), но затем уступил Йорре Вестраэтену (Бельгия).

66 кг

Эльшан Асадов выиграл у Замохшари Бекмуродова (Узбекистан), Страхинджи Бунчича (Сербия) и Давида Гарсия Торне (Испания), выйдя в полуфинал. На этой стадии он проиграл Такеши Такеоке (Япония) и поборется за бронзу с Азизбеком Ортиковым (Узбекистан).

Яшар Наджафов также вступит в борьбу со второго круга, проиграв Ивану Черных (IJF).

Рашад Елкиев нанес поражение Джузеппе Де Тулио (Италия), но далее уступил Руфату Алескерову (IJF).

Руслан Пашаев начал борьбу со второго круга, уступив Азизбеку Ортикову (Узбекистан).

48 кг

Лейла Алиева не смогла пройти Джулию Гиглионе (Италия).

Кенуль Алиева проиграла Андреа Стоядинов (Сербия).

Шафаг Гамидова уступила Жаклин Спрингер (Австрия).

57 кг

Фидан Ализаде одолела Евгению Гаич (Словения), но в четвертьфинале уступила Марице Пиришич (Сербия) и отправилась в утешительный блок.

Фидан Гасымова потерпела поражение от Вероники Тониоло (Италия).