Современный мир предоставляет любителям путешествий огромные возможности для посещения новых мест, участия в экскурсионных программах, организацию спокойного отдыха и отдыха с невероятными приключениями. Но, оказывается, можно сочетать все это с заботой о своем здоровье.

Об этом наша беседа с основателем компании Wellness Travel Group.

- Расскажите нам немного о себе и с чего началась Wellness Travel Group. Почему вы выбрали именно оздоровительный туризм?

- Для начала хочу представиться. Меня зовут Екатерина-Егяна. С именем Екатерина я родилась и выросла в Москве. В Москве начинала свою деятельность в туризме больше 20 лет назад. Имя Егяна пришло ко мне, когда я приняла ислам, и это случилось несколько лет назад в Баку. Так что друзья и знакомые меня знают и как Егяну, и как Екатерину.

Долгая работа в сфере туризма показала, что для того, чтобы добиться успеха, необходимо найти свою собственную нишу. И я решила выбрать для себя оздоровительный туризм. После занялась велнес-туризмом, отдавая ему все больше и больше времени. Так, лечение и оздоровление людей стало моим делом жизни.

Я поняла, что мои туристы хотят не просто поехать в какую-то страну и смотреть достопримечательности. Они хотят сочетать приятное с полезным. Не просто выезжать на отдых с культурно-познавательными целями, но и поправить своё здоровье, подлечить нервы, выйти из будничной суеты и вернуться из путешествия полными новых сил, энергии, восстановившись для дальнейшей работы и жизни в обществе.

- Наверное, многие наши читатели впервые услышали о велнес-туризме...

- Велнес-туризм это больше, чем просто физическое оздоровление, это поездки, направленные на обретение спокойствия, баланса, решение многих задач, до которых не доходят руки в обычной жизни.

Это туризм, направленный на восстановление тела, духа и сознания. Это туризм для души! Создавая велнес-туры и саму компанию Wellness Travel Group, я думала о том, чтобы помочь как можно большему количеству людей за короткий период отпуска, буквально за неделю, прийти в себя и обрести баланс на всех уровнях. И скажу, что в наших турах это работает, это возможно.

- В чем отличие работы Wellness Travel Group от работы обычных туркомапний?

- Благодарю за вопрос. Сказать честно, вся наша деятельность и моя в частности - это индивидуальный подход к клиенту, его задачам и к решению его проблем. Наша компания осуществляет индивидуальный подход к здоровью клиента и даже где-то к его жизненно важным задачам.

При этом акцент делается, как на человеке, так и на месте или дестинации, куда отправляется клиент. Наши туры проходят по всему миру и могут быть как индивидуальными, так и групповыми, когда по одному направлению отправляются люди из разных уголков мира для решения схожих задач, связанных с проблемами со здоровьем.

Кроме того, Wellness Travel Group помогает людям отдохнуть и увидеть мир. С нами вы посетите много новых мест и заодно будете иметь возможность подлечиться, обрести исцеление и восстановление.

Я сама беру обязательства и выступаю гарантом того, чтобы отпуск, как одного человека или семьи, так и целой группы пошёл с пользой для здоровья, куда бы турист ни направился.

- Какие цели стоят перед Wellness Travel Group?

- Передо мной и перед компанией стоит цель оздоровить как можно больше клиентов на всех уровнях и согласно их запросам.

Можно даже сказать так - перед Wellness Travel Group стоит цель сделать так, чтобы с каждой поездкой наш клиент стал более здоровым, более счастливым и наполненным новыми впечатлениями от поездки с нами.

Мы даже можем сказать, что стоит цель оздоровления всего мира, так как в наших групповых турах обычно участники бывают из разных стран и континентов. Пока могу отметить, что это русскоязычные люди, живущие в разных уголках мира, общая цель которых получить впечатления и оздоровление в поездках. Мы уделяем внимание каждому!

- А если поподробнее - кто ваш клиент сегодня?

- Клиенты Wellness Travel Group - это деловые люди, как я, люди занимающиеся своим любимым делом в режиме 24/7, а также люди бизнеса. Это люди, которые много времени уделают другим людям. Но иногда и нам хочется выбраться и уделить время самому себе и своему здоровью.

Я сама у себя клиент, и делаю для каждого клиента тур, как если бы я делала его для себя. Это тоже для меня важная отличительная особенность нашей компании.

В своих турах, конечно, я больше работаю, чем отдыхаю, ибо на мне лежит большая ответственность и много организационных моментов. Я отношусь к каждому клиенту в своих турах как к гостю. Каждый гость очень важен для меня. Важен его сон и питание, так же, как и эмоциональное состояние клиента во время туров.

С нами едут мастера, которые также работают и со мной, и с группой. Например, психологи, коучи, как модно сейчас говорить, бизнес-тренеры, фитнес-тренеры, остеопаты, массажисты и другие профессионалы, которые в процессе программы велнес-туров работают с группой и индивидуально с каждым участником, помогая решить ту или иную задачу.

- Что интересного вы предлагаете туристам в 2020 году ?

- Во-первых, мы начинаем наш год в начале февраля с поездки на Бали. В этот раз в составе группы будут женщины, семейный пары, мамы с детьми. Дети от 1 года до 18 лет едут с родителями. И для всех предусмотрена программа: посещение спа, массаж, купание в океане, восстановление и отдых в центре страны. В этой поездке с нами едут психолог, коуч, остеопат, а так как я являюсь ещё и биоэнерготерапевтом, то будем работать совместно на результат, как общий так и для каждого лично.

Планируется поездка в Монако в конце марта, на Новруз. В начале марта, на 8 марта, планируется велнес-тур в Стамбул. В апреле будем принимать туристов в Азербайджане. Кстати говоря, для меня Азербайджан - это центр оздоровительного туризма мира, с его целебной силой моря, гор, источников, лесов, нефти.

В конце апреля планируется наш тур в Голландию с отдыхом и восстановлением на море. После праздника Рамазан, в конце мая, планируется поездка в Италию, а дальше в списке направлений Мальдивы и Мексика. Хотела бы отметить, что мы планируем в этом году поездки в Турцию и Италию несколько раз, как это было и в прошлом, 2019 году.

- А где Вы сами проводите отпуск?

- Лично я предпочла бы отдыхать в Азербайджане. Однако я в отпуск не выхожу, у меня его давно не было, так как сама работаю в режиме 24 /7. Туристы едут из Америки, Австралии, с других континентов к нам на велнес-туры.

Постоянная коммуникация с туристами идёт 24 часа в сутки семь дней в неделю и не позволяют мне расслабиться. Исходя из часовых поясов нужно отправлять ответы на организационные вопросы, вопросы бронирования и т.д. Отдохнуть времени практически не остается.

- Каким вы видите развитие велнес-туров в ближайшие 5 лет?

- Считаю, что оздоровительный или велнес-туризм, или как мы часто называем наши туры - ретриты, то есть поездки с целью восстановления на всех уровнях, будут набирать популярность.

Клиенты начинают понимать и осознавать ценность таких туров, где можно так же, как и в обычных турах, жить в хороших отелях, есть вкусную пищу, видеть новые места, бывать на экскурсиях, купаться, загорать и при этом работать над собой и своим здоровьем, приходить в себя после трудовых будней и приезжать домой обновлёнными, здоровыми и отдохнувшими.

Я ещё часто называю наши велнес-туры санаториями нового времени, где за неделю можно увидеть много нового, познакомиться с приятными людьми из разных уголков мира, подружиться, наладить своё настроение, восстановить здоровье, энергобаланс и всю жизненную систему организма при помощи как природы, которая служит терапией в наших турах (это и горы, и море, и красивые виды, и водопады, и вулканы, и многое другое), так и при помощи работы наших терапевтов и специалистов.

- Спасибо за Ваши интересные ответы.

- И Вам спасибо за интересную беседу.

Wellness Travel Group

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