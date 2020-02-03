Согласно наблюдениям последних трех лет, в Азербайджане 60-70 процентов заинтересованных в зимнем туризме являются местными туристами, 30-40 процентов - иностранными.

Об этом сказал Trend член Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Кянан Ханифаев, передает Day.Az.

По его словам, большинство иностранцев посещают нашу страну в зимние месяцы из-за интереса к определенным видам спорта, представленным в зимнем туризме. Большинство из этих гостей - люди, занимающиеся зимними видами спорта: "Мы оцениваем таких туристов как профессиональных. Потому что перед поездкой они получают подробную информацию обо всех туристических направлениях, связанных с зимним туризмом, о наличии и состоянии горнолыжных трасс и комплексов".

Он отметил, что местных туристов, заинтересованных в зимнем туризме, можно разделить на две группы. В первую группу входят те, кто больше хочет отдохнуть в регионах нашей страны, а во вторую группу - те, кто едут в соседние страны. "Во время новогодних праздников 90-95 процентов мест в региональных отелях были заполнены. В январе в конце каждой недели большое количество местных и иностранных туристов посещают зимние туристические комплексы. Прогнозы на февраль показывают, что зимний туризм будет активным", - сказал Ханифаев.