Возобновлен авиарейс Баку-Лондон

С сегодняшнего дня авиакомпания "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) начала выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку.

Об этом АПА сообщили в AZAL, передает Day.Az.

Полеты будут выполняться самолетами Airbus один раз в неделю - по пятницам в 10:00.

Первый рейс будет выполнен сегодня в 12.30.

Ранее полеты в этом направлении планировалось начать с мая, но из-за низкого спроса открытие рейса было перенесено на июнь.