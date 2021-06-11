https://news.day.az/tourism/1351517.html Возобновлен авиарейс Баку-Лондон
Возобновлен авиарейс Баку-Лондон
С сегодняшнего дня авиакомпания "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) начала выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку.
Об этом АПА сообщили в AZAL, передает Day.Az.
Полеты будут выполняться самолетами Airbus один раз в неделю - по пятницам в 10:00.
Первый рейс будет выполнен сегодня в 12.30.
Ранее полеты в этом направлении планировалось начать с мая, но из-за низкого спроса открытие рейса было перенесено на июнь.
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