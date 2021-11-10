В древнем ауле Дагестана откроют туристический комплекс

В древнем дагестанском ауле Чох откроется всесезонный туристический комплекс "Чох-Россо". Работы по проекту находятся в финальной стадии, завершить их планируют в начале 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио регионального министра республики туризму и народным художественным промыслам Эмина Мерданова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В одном из древнейших поселений Дагестана появятся гостиницы на 17 номеров, бунгало на 12 номеров, коттедж на четыре номера, банный комплекс, парковка на 100 машин и вертолетная площадка. Отмечается, что строительство комплекса позволит создать порядка 50 новых рабочих мест.

Новый всесезонный комплекс будет удовлетворять интересам путешественников в области познавательного, этнокультурного, экстремального и экологического туризма, заявили в министерстве.