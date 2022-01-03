Израиль в январе разрешит въезд привитым от COVID-19

Израиль с 9 января разрешит въезд вакцинированным и переболевшим COVID-19 из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, передает Day.Az.

По информации ведомства, въезд будет разрешен для указанной категории иностранцев из "оранжевых" стран, они смогут получить разрешение на въезд. Таким гражданам потребуется заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, а также сдать тест ПЦР на въезде в Израиль. Кроме того, въезжающим в страну нужно будет соблюсти изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата теста.

Иностранцам же из "красных" стран, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости COVID-19, въезд по-прежнему запрещен. В этот список входят 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.

Как уточнили в правительстве Израиля, российская вакцина "Спутник V" пока не входит в число вакцин, с которыми разрешен въезд. Минздрав страны ожидает публикации официальных результатов исследования эффективности российской вакцины против "омикрон"-штамма.