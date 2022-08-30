Турпоток между Санкт-Петербургом и Баку динамично растет

Туристический поток между Санкт-Петербургом и Баку динамично растет.

Об этом сказал во вторник директор городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга Юрий Богданов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, несмотря на постпандемический период, между городами налажено прямое авиасообщение.

"Мы на взаимной основе создаем специальные туристические программы для увеличения потока туристов как из Баку в Петербург, так и наоборот", - сказал Богданов.