Египетскую Хургаду накроет дыхание Сахары

Температурные качели, связанные с "дыханием Сахары", пообещали Египту в местном метеорологическом управлении. Со среды и до конца недели температура резко подскочит на 3-5 градусов Цельсия, а дальше вернётся к среднестатистической норме. Особенно ярко этот эффект будет выражен в Хургаде, впрочем, экстремальной жары туристам не обещают, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщило Метеорологическое управление Египта, повышение температуры связано "с воздействием на страну воздушных масс, поступающих из западной пустыни страны", т. е. с ветром из Сахары. Также туристам обещают активное солнце, которое сменит облачная погода.

Так, в Хургаде к концу недели температура вырастет днём с +23°C до +27°C , ночью при этом будет вполне комфортные +17-20°C. При этом в четверг и субботу на курорте обещают облачную погоду. А к началу следующей недели ожидается такой же "диапазон изменений" - от +24 до +27°C. Вода в Красном море прогреется до +23°C.

В Шарм-эль-Шейхе с +23°C температура доберётся к пятнице до +26°C, зато к воскресенью упадёт до +22°C, продемонстрировав такие же как в Хургаде температурные качели. Туристам также обещают несколько дней облачной погоды.