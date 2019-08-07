Трогательное зрелище - кошка подходит к человеку и начинает тереться об его ноги, мурлыча и обвивая хвостом. Мы умиляемся, гладим животное, берем на руки. Мы понимаем, что такое поведение - это выплеск кошачьих положительных эмоций. Но почему это выглядит именно так? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на petstory.ru.

Фелинологи утверждают, что тому есть особые физиологические причины и даже их научно обосновывают.

Если объяснять совсем коротко - то кошка трется о ноги человека, чтобы "застолбить" его как свою единоличную кошачью собственность, неприкосновенную для конкурентов.

Вас пометят

Ученые такое дело называют ольфакторной маркировкой. Значение запахов в мире животных огромно. Не пугайтесь, подумав об особо пахучих проделках некастрированных котов. На такой криминал домашние коты не способны. Речь идет о веществах - так называемых секретах - выделяемых железами на кошачьей морде и лапах. Некоторые питомцы могут не только тереться об хозяина, но и вылизывать его. Это также объясняется желанием пометить свое имущество.

Кстати, если кормящей кошке подложить чужого котенка или другого новорожденного зверька, и она его примет - то обязательно начнет вылизывать. "Это теперь мое!".

Учет и контроль

Как правило, ваша кошка начинает тереться об ноги, встречая хозяина у двери квартиры. Это означает, что вы отсутствовали некоторое время, возможно, уходя, переодевались в другую одежду, переобувались, запах уже не тот, непорядок, следует немедленно обновить.

Кстати, кошка порой трется не только о человека, но и об предметы неодушевленные. Углы стен, ножки мебели, переноска, ноутбук, телевизор, подушка - в ее хозяйстве все пригодится. Притча во языцех - месть котов, выраженная в порче хозяйской обуви - тоже имеет свои глубинные корни именно в желании показать, чьи у нас тут тапки.

Чужие и свои

Хорошо, с домашними любимцами мы разобрались и согласны быть их движимым имуществом. В конце концов, кошек заводят те, кто хочет их любить. Но нередко бывает так, что на улице к вам подойдет абсолютно незнакомая дворовая кошка и затеет свой нехитрый ритуал обтирания.

Причина все та же - животное пытается расширить сферы влияния. И, в принципе, вы можете гордиться, что выбрали именно вас. К скверному человеку кот и близко не подойдет - обычно они прекрасно "считывают" энергетику. Но вот тут следует быть повнимательнее - уличный котик на самом деле может по-настоящему запашисто вас пометить. Это не со зла, как вы понимаете. Это в нем генетически заложено, а воспитанием бездомный зверь, к сожалению, не обременен.

И что же делать, если к вам ластится уличная кошка, скажете вы? Как минимум, не обижать, ни в коем разе не пинать. По возможности - накормить и приласкать. А еще лучше взять кота на руки, донести до ближайшей ветеринарной клиники. Там врачи животное обследуют, возьмут анализы, дадут советы по дальнейшему уходу и прививкам, подстригут когти. Ну а потом можно вместе и домой. Искупать только не забудьте, если врачи не запретили.

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