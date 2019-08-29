https://news.day.az/unusual/1151257.html Коты ловко грабят холодильник - ВИДЕО
Коты ловко грабят холодильник - ВИДЕО
В Сети появилось видео ограбления холодильника двумя котами.
На кадрах пушистые налетчики самостоятельно открывают дверь холодильника и достают из него вкусности, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.
Однако на последних секундах видно, как в дело вмешивается хозяйка питомцев.
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